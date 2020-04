Tornados no sul dos EUA fizeram 19 mortos

Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 19 pessoas morreram no Mississippi, Arkansas, Georgia e Carolina do Sul, no sul dos Estados Unidos, devido a tornados, chuvas torrenciais e queda de granizo que afetam pelo menos seis Estados.

O serviço meteorológico nacional (NWS) recebeu centenas de relatos sobre árvores arrancadas pelo vento, que em muitos casos perfuram telhados e deitam abaixo linhas elétricas.

No Mississippi, estado com 2,9 milhões de habitantes onde no domingo foi decretado o estado de emergência, o número de mortos subiu para 11, segundo a agência de gestão de emergências estadual, que remeteu pormenores para mais tarde.

Na Geórgia (10,6 milhões de habitantes), dois parques de autocaravanas sofreram danos importantes, que provocaram a morte a cinco pessoas, e uma árvore caiu sobre uma casa, matando mais uma pessoa, segundo o comandante dos bombeiros do condado de Murray, Dewayne Bain.

No Arkansas (3,01 milhões), uma pessoa morreu também devido à queda de uma árvore sobre uma casa, segundo o diretor da agência de gestão de emergências de Jefferson.

E na Carolina do Sul (5,1 milhões), uma pessoa foi encontrada morta nos escombros de um edifício que ruiu, segundo o diretor da agência de gestão de emergências do condado de Oconee, Scott Krein.

No Tennessee (6,8 milhões) não há vítimas mortais registadas até ao momento, mas pelo menos 12 pessoas ficaram feridas e 150 habitações e estabelecimentos sofreram danos, segundo o comandante dos bombeiros de Chattanooga, Phil Hyman.

No Louisiana (4,6 milhões) também não houve vítimas mortais até ao momento, mas a tempestade provocou danos em 200 a 300 casas em Monroe, segundo o presidente da câmara, Jamie Mayo.