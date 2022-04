Torre Nakagin: edifício histórico de Tóquio está a ser demolido

Beatriz Matos Hoje às 12:15 Facebook

A Torre Nakagin, um dos edifícios mais emblemáticos da cidade de Tóquio, está a ser demolida. Com mais de 50 anos, o edifício futurista constituído por casas-cápsulas pré-fabricadas vai deixar de fazer parte da paisagem da capital japonesa, por motivos de segurança, apesar de uma petição que tentava evitar este desfecho.

A torre foi construída em 1972 e ganhou fama pelo seu aspeto e conceito futurista. A obra do arquiteto Kisho Kurokawa começou a ser desmantelada peça por peça a partir desta terça-feira.

A ideia original de Kurokawa era que as cápsulas com 10 metros quadrados da torre fossem substituídas a cada 25 anos. No entanto, acabaram por não ser e algumas começaram a ficar sem luz e água quente e com vários problemas de manutenção. Muitas já só eram utilizadas como espaço para arrumos.

Ainda assim, algumas cápsulas (constituídas por cama, casa de banho, eletrodomésticos e móveis integrados) serão preservadas e reutilizadas para segundas residências. Outras serão expostas como peças de museu em todo o mundo.