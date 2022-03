Beatriz Matos Hoje às 11:43 Facebook

A Torre Eiffel cresceu seis metros, esta terça-feira, depois de uma nova antena de rádio digital ter sido anexada ao topo do monumento parisiense. A torre, construída por Gustave Eiffel no final do século XIX, mede agora 330 metros.

A torre de ferro forjado está entre os locais turísticos mais visitados do mundo, de acordo com o TripAdvisor.

Imagens de televisão ao vivo mostraram o helicóptero a colocar a antena no topo da torre, numa operação que durou menos de 10 minutos.