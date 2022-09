Tortura, violências sexuais: ONU denuncia "crimes contra a humanidade" na China

Relatório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos (ACDH) descreve "provas credíveis" de torturas, trabalhos forçados e violências sexuais na região chinesa de Xinjiang, designadamente contra as comunidades uigures e outras minorias muçulmanas. O documento identifica "crimes contra a humanidade", mas não decalca o termo "genocídio", denunciado pelos Estados Unidos.

"A dimensão e a detenção arbitrária e discriminatória de membros da comunidade uigure e de outros grupos de predominância muçulmana [...] podem constituir crimes internacionais, em particular crimes contra a humanidade", lê-se no relatório da ONU sobre a província de Xinjiang, um território autónomo, numa vasta região de desertos e montanhas, no noroeste da China, onde, ao longo dos séculos, se instalaram muitos grupos de minorias étnicas, como os uigures-turcos, espalhadas pela antigas rotas comercais da seda, que ligavam a Médio Oriente à China.

O documento da ACDH não acrescenta informações relevantes em relação a relatórios anteriores sobre a situação humanitária em Xinjiang, mas imprime o selo da ONU às acusações dirigidas de longa data às autoridades chinesas. Contém diversas alegações principais sobre a situação em Xinjiang, todas já desmentidas pela China.