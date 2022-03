Touradas ainda beneficiam de milhões de euros em fundos da União Europeia

Joana Soutosa Hoje às 14:53 Facebook

Apesar dos esforços dos membros do Parlamento Europeu, a tauromaquia continua a ser monetariamente apoiada através de subsídios a longo prazo.

Os defensores dos Direitos dos animais alegam que as touradas estão a ser mantidas na Europa, devido a fundos de milhões de euros destinados a quintas, financiados pela política da agricultura comum (PAC) da UE. Esta foi lançada em 1962 como "parceria entre a agricultura e a sociedade e entre a Europa e os seus agricultores", com o objetivo de apoiar a comunidade agrícola e a sua produtividade.

Em 2015, os eurodeputados votaram a favor do bloqueio destes fundos "para o financiamento de atividades tauromáquicas letais". Até hoje, poucas alterações foram feitas devido à preocupação em salvaguardar as provisões legais da PAC. Desta forma, as quintas que fazem criação de touros para as touradas continuam a receber subsídios de apoio.

A fundação espanhola "Toro de Lidia", constituída por "agricultores, toureiros, empresários e fãs para defender as touradas", estima que a proibição do apoio prestado pela União Europeia representaria um impacto de duzentos milhões de euros no setor.

Um responsável da UE referiu que não há fundos especificamente destinados à criação de animais para touradas, mas pelo facto de não estarem excluídos ou proibidos, os criadores de touros continuam a poder receber os fundos de financiamento agrícola.

Tendo em conta a diminuição de festivais que incluem esta prática, e juntamente com o efeito da pandemia, o eurodeputado português, citado pelo "The Guardian", Francisco Guerreiro descreveu este subsídio como "um balão de oxigénio que está continuamente a ajudar esta indústria a manter-se à tona". Em Espanha, França e Portugal continuam a defender-se as cerca de mil quintas de exploração de touros reprodutores para touradas em toda a UE.

Em 2021, foi aprovado um decreto-lei em Portugal que altera de 12 para 16 a idade mínima para assistir a touradas, embora o Comité das Nações Unidas para os Direitos das Crianças recomende 18. A decisão foi criticada por municípios onde se realizam espetáculos tauromáquicos, mas a líder do PAN afirmou que "continuará a defender" a abolição das touradas.