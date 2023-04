Trabalhador morre em colapso de parque de estacionamento em Nova Iorque

JN/Agências Ontem às 23:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um parque de estacionamento colapsou, esta terça-feira, no Financial District, em Manhattan, matando um trabalhador, ferindo cinco e esmagando vários carros.

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", o parque de estacionamento colapsou por volta das 16 horas locais (cerca de 21 horas em Portugal continental), a poucos quarteirões da Ponte do Brooklyn e a cerca de 800 metros da Bolsa de Valores de Nova Iorque. O edifício está "totalmente destruído, desabou até ao chão do porão", disse Kazimir Vilenchik, o comissário interino de edifícios.

BREAKING: At least 1 dead and 5 injured after a parking garage in Lower Manhattan collapsed. Details below:



• The garage is a location where the New York Sheriff's Department parks their vehicles.



• The second floor of the five-story parking garage collapsed into the first... pic.twitter.com/HLAvSvGpaj - Brian Krassenstein (@krassenstein) April 18, 2023

PUB

O colapso deixou o prédio "completamente instável", disse o autarca de Nova Iorque, Eric Adams, em declarações aos jornalistas.

Os bombeiros tiveram de se retirar dos destroços devido ao perigo, realizando buscas com um drone e um cão robótico, disse o chefe de operações do corpo de bombeiros, John Esposito.

A polícia acredita que o incidente foi um colapso estrutural.