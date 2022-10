Trabalhadores fogem de confinamento em fábrica que monta iPhones

Diana Fernandes Hoje às 12:34 Facebook

Cerca de dez funcionários da maior fábrica de montagem de iPhones da Apple na China, Foxconn, foram vistos a saltar vedações e carregados com malas para fugir a um confinamento nas instalações, devido a um surto de covid-19.

A imprensa chinesa informou esta semana que a fábrica implementou um sistema de "circuito fechado", que proíbe os funcionários de abandonarem as instalações da fábrica, na cidade central de Zhengzhou.

A altamente contagiosa variante Omicron do novo coronavírus fez com que o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, implementasse medidas de confinamento cada vez mais extremas e frequentes, para salvaguardar a estratégia de 'zero casos' de covid-19 na China.

Os trabalhadores da Foxconn citados pela imprensa reclamaram da má qualidade dos alimentos e da falta de assistência médica para quem testou positivo. No entanto, a empresa negou os rumores de que 20 mil pessoas na fábrica tenham sido infetadas pela covid-19.

As cidades próximas a Zhengzhou pediram aos trabalhadores da Foxconn que informem as autoridades locais se voltarem às suas cidades natais, de modo a preparar medidas de isolamento apropriadas.

A fábrica da Foxconn pode acomodar até 350 mil trabalhadores e é uma das maiores fábricas na China que monta produtos para a norte-americana Apple Inc.

Também o Parque da Disneylândia, em Xangai, vai fechar temporariamente por um período indefinido, "para cumprir com as medidas de prevenção e controlo da pandemia".