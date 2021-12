Trabalhadores preferem vacinas ou máscaras obrigatórias no trabalho

JN/Agências Hoje às 17:10 Facebook

A maioria dos trabalhadores querem medidas como a vacinação contra a covid-19 ou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no local de trabalho, segundo um relatório do Fórum Económico Mundial divulgado esta quinta-feira.

"Em média, cerca de três em quatro adultos com emprego concordam que todos no seu local de trabalho devem estar totalmente vacinados (78%), realizem testagem frequente se não forem vacinados (74%) e usem máscara em áreas comuns (81%)", refere o relatório que inquiriu 14.401 trabalhadores.

Segundo o mesmo documento, 62% dos trabalhadores inquiridos não se sentiriam confortáveis em voltar ao trabalho se tais medidas não estivessem em vigor.

As conclusões são de um estudo conduzido pelo Fórum Económico Mundial e pela Ipsos que entre 22 de outubro e 05 de novembro - antes da deteção da variante ómicron do SARS-CoV-2 - questionou 14.401 pessoas em 33 países.

A diretora para a Saúde e Cuidados de Saúde do Fórum Económico Mundial, Genya Dana, considerou ser "incrivelmente importante" manter "medidas de segurança" como a vacinação, uso de máscaras e testagem enquanto "se navega esta complexa pandemia".

"Sabemos que os administradores tiveram de assumir muitas responsabilidades novas para a saúde e bem-estar dos trabalhadores desde o início da pandemia, e contamos com eles como parceiros de confiança nesta jornada", acrescentou, citada no documento.

O estudo assinalou "grandes diferenças" nas atitudes e comportamentos relacionados com a covid-19 nos locais de trabalho.

"O apoio à vacinação, testagem e obrigatoriedade de uso de máscara é geralmente mais alto na Ásia Oriental, Ásia Meridional, Arábia Saudita e América Latina e mais baixa na Europa Central, de Leste e do Norte e nos Estados Unidos da América", lê-se num comunicado que acompanha o relatório.

De igual forma, o documento assinala que os países em que os trabalhadores favorecem a obrigatoriedade da vacinação são aqueles em que mais trabalhadores prefeririam ser vacinados para manter os seus empregos.

A nível global, 68% dos inquiridos disseram que seriam vacinados numa situação destas. China (85%), Singapura (81%), Coreia do Sul (78%), Malásia, Espanha e Grã-Bretanha (todos com 74%) foram os que apresentaram maior propensão a serem vacinados para manterem os seus empregos, enquanto que, por outro lado, Rússia (48%), Polónia (49%) e Roménia (52%) apresentam a menor taxa de aprovação.

Globalmente, 12% dos inquiridos responderam que preferiam uma testagem frequente, 9% iriam "procurar uma forma de não ser vacinado ou testado e continuar com o seu trabalho" e 5% apresentariam demissão. Os restantes 6% disseram não saber o que fazer.

Em apenas sete dos 33 países -- Rússia, Polónia, Dinamarca, Hungria, Suécia, Suíça e Estados Unidos da América -- analisados a maioria dos trabalhadores estaria confortável em voltar ao trabalho caso não estivessem em vigor medidas de proteção.

Sem medidas de proteção, mais de um décimo dos trabalhadores na China (18%), Japão (12%), Chile (11%) e Malásia (10%) prefeririam despedir-se a voltar ao trabalho sem estas condições de proteção.