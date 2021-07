Trabalho de restauro de obra retira sorriso de pintura do século XVI

Patrícia Martins Hoje às 16:01 Facebook

Organização de preservação cultural inglesa restaura pintura ao retirar sorriso de uma vendedora de vegetais holandesa de um quadro que pode estar ligado ao pintor do século XVI Joachim Beuckelaer.

A English Heritage recuperou uma pintura que sofreu alterações durante o século XIX, corrigindo o sorriso que estava no rosto de uma vendedora de vegetais e removendo uma parte da tela que continha uma faixa de céu mal pintado, que foi adicionada para tornar a pintura quadrada em vez de retangular.

A organização inglesa revelou esta sexta-feira o resultado do processo de conservação da obra, que durou dois anos. De acordo com a English Heritage, a pintura nunca foi assinada, mas a análise técnica e a pesquisa revelaram que o quadro pertence à Idade de Ouro dos Países Baixos, o que significa que há uma elevada probabilidade da pintura estar ligada ao pintor de cenas de mercados e de cozinhas Joachim Beuckelaer.

"Os resultados do projeto foram uma revelação", referiu Alice Tate-Harte, conservadora das coleções da organização English Heritage, acrescentando que "o sorriso foi uma grande mudança, pois a vendedora parece agora muito mais confrontante e mais séria".

Segundo a organização, a restauração da pintura resultou de um trabalho estabelecido por prioridades, pois "a estrutura do quadro estava muito suja e a descascar" e "tinha um verniz muito amarelo e havia muitas manchas", então a obra já "não era o objeto bonito que poderia ser".

Alice Tate-Harte referiu ainda que a maior decisão ao tratar da restauração da pintura foi recuperar a parte que foi adicionada para tornar a obra quadrada. "Parece uma coisa estranha de se fazer [alterar a pintura], mas isso acontecia nas casas de campo, pois a conservação só foi estabelecida no século XIX, então as pessoas tinham muita liberdade para fazer este tipo de coisas".

A restauração da obra revelou as cores vibrantes da pintura e a possibilidade de pertencer ao pintor Joachim Beuckelaer, que apresenta várias coleções na Galeria Nacional, em Londres, e no Museu do Prado, em Madrid.

A pintura está agora exposta na Audley End House, museu histórico da organização English Heritage, em Essex, Reino Unido e pode ser vista pela primeira vez como foi originalmente concebida.