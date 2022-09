Traficante brasileiro "Gordão" imitava Escobar e escondia fortuna de 25 milhões de euros

JN Hoje às 11:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Anderson Lacerda Pereira, traficante de droga brasileiro, tinha escondida uma fortuna de 25 milhões de euros, angariada com a venda de drogas à Europa. Criminoso imitava o colombiano Pablo Escobar, nomeadamente ao infligir violência extrema aos seus adversários.

Conhecido como "Gordão", foi detido a 5 de setembro e encontra-se numa prisão de alta segurança em São Paulo.

Admirador de Pablo Escobar, seguia os passos do famoso traficante na forma como liderava o negócio da venda de drogas.

PUB

Num rancho que mantinha na cidade da Santa Isabel, construiu salas de esconderijo, e criava animais, entre eles jacarés. Um espaço construído à semelhança da "Hacienda Nápoles", que Escobar tinha, na Colômbia.

As mensagens de telemóvel encontradas pela polícia revelam a extrema violência das ordens dadas aos membros da sua rede. "Rapta-o. Atropela-o".

Gordão, que era procurado pela polícia desde 2017, guardava os registos dos crimes no telemóvel. Terá ganhado fama no mundo do tráfico depois de ter servido de intermediário numa venda de cocaína entre o traficante brasileiro Marcola (que também está preso) e a máfia italiana.

A fortuna angariada pela venda de droga foi estimada pela polícia em 130 milhões de reais (cerca de 25 milhões de euros).