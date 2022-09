Tragédia mortal motiva debate sobre mudanças climáticas

Casas, estradas e praças ficaram inundadas após tempestade violenta atingir centro de Itália. Catástrofe causou pelo menos 10 mortos e fez emergir discussão antiga.

De forma inesperada, um fenómeno descrito como "bomba de água" atingiu a região de Marche, no centro de Itália, na madrugada desta sexta-feira, o que levou várias localidades nas províncias de Ancona e Pesaro-Urbino a ficarem submersas. Segundo as autoridades italianas, pelo menos 10 pessoas morreram e quatro estão desaparecidas, entre elas duas crianças de oito e dez anos. A tragédia está a chocar Itália e fez emergir um debate que não é novo: as alterações climáticas.

As autoridades locais mostraram-se surpreendidas com o fenómeno, já que nos últimos dias não conseguiram prever a queda de 400 milímetros de chuva em apenas duas horas - fluxo normalmente registado em seis meses, nesta zona do país. A rapidez com que as casas, estradas e praças ficaram debaixo de água levou as equipas de bombeiros a proceder a resgates com recurso a botes.