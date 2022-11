Transição entre Governos no Brasil arranca em diversas frentes

Gabriel Hansen Hoje às 19:30 Facebook

Vice de Lula encontrou-se com Bolsonaro. Corrida pelos ministérios e pelo orçamento marca a primeira semana.

A primeira semana de transição entre Governos começou com diversas negociações para cargos ministeriais e o orçamento de programas sociais. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, assumiu o protagonismo nesse cenário, com a possibilidade de coordenar ministérios centrais, segundo o portal G1. O coligado de Lula da Silva conseguiu até uma reunião com Jair Bolsonaro, na quinta-feira.

O encontro não previsto entre Alckmin e o atual presidente, no Palácio do Planalto, durou menos de dez minutos, segundo o jornal "O Globo". Bolsonaro reiterou a "disposição do governo federal de prestar todas as informações e colaborações para que se tenha uma transição pautada pelo interesse público", de acordo com o futuro vice-presidente. Alckmin desconversou ao ser questionado se o atual chefe de Estado lhe deu parabéns pela vitória de Lula.