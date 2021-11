Transporte de gás em barco compensa fecho de gasoduto no Mediterrâneo

Jesús Chueca Hoje às 21:21 Facebook

Encerramento de uma das duas ligações entre a Argélia e a Península Ibérica obrigou as empresas energéticas espanholas a intensificar as chegadas de gás liquefeito.

Com o inverno à porta, o setor energético enfrenta uma inesperada crise que fez soar os alarmes da maioria dos países europeus, dependentes do consumo de gás natural. O preço do combustível tem disparado a nível mundial, devido ao grande desequilíbrio entre a escassa oferta e a excessiva procura asiática. Um desajuste do mercado que afeta diretamente Espanha, dependente em 99% das importações de gás natural para produzir 15% da energia elétrica. Todas as semanas, os preços que os espanhóis pagam pela energia atingem novos máximos históricos.



Travar o problema de abastecimento de combustível tornou-se mais complicado no último mês, depois da Argélia, principal fornecedor de gás a Espanha através de dois gasodutos, cortar as relações diplomáticas com Marrocos. A rutura política provocou o encerramento do Gasoduto Magrebe-Europa (GME), uma vez que parte dos 1400 quilómetros que ligam a Argélia ao continente europeu, passam por território marroquino. Através dessa via, Espanha recebeu no ano passado 6 mil milhões de metros cúbicos de gás natural, o que representa 20% do consumo anual.