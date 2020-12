Três anti-histamínicos inibem infeção pelo SARS-CoV-2 em laboratório mas é preciso investigar mais

JN/Agências Hoje às 11:57 Facebook

Três medicamentos anti-histamínicos mostraram alguma eficácia a inibir a infeção de células pelo novo coronavírus responsável pela covid-19, segundo os resultados preliminares de um estudo da Universidade da Florida.

As descobertas sobre os efeitos de um grupo de anti-histamínicos existentes no mercado foram alcançadas ao analisar amostras em laboratório e numa análise detalhada de quase 250 mil registos médicos de pacientes da Califórnia, explica uma nota da Universidade de Saúde da Florida.

Os resultados preliminares revelam que o uso da hidroxizina, da difenidramina e da azelastina está associado a "uma probabilidade reduzida de dar positivo no teste ao SARS-CoV-2, o vírus responsável pela covid-19", frisou o imunologista e professor daquela instituição, David Ostrov.

"Depois, descobrimos que estes medicamentos específicos mostravam atividade antiviral direta contra o SARS-CoV-2 em laboratório", acrescentou.

Os dados do estudo, que tem como investigadora principal Leah Reznikov, professora da Universidade da Florida, podem apoiar o lançamento de um ensaio clínico aleatório e controlado para determinar se o uso de anti-histamínicos específicos "pode tratar ou mesmo prevenir a covid-19 em humanos", diz o comunicado.

"O facto de estes medicamentos inibirem realmente o vírus em laboratório não significa necessariamente que o inibam ativamente em pessoas, mas podem fazê-lo", disse Ostrov, sublinhando que não foi estabelecida uma "relação de causa e efeito formal", o que explica a necessidade de investigações adicionais.

O trabalho dos investigadores centrou-se na enzima conversora de angiotensina (ACE2), uma proteína e "porta de entrada" que o vírus usa para invadir as células humanas, e na análise de quase um quarto de milhão de pacientes da Califórnia.

Descobriram que as pessoas com 61 ou mais anos que tinham tomado certos anti-histamínicos tinham menores probabilidades de ter resultado positivo no teste ao novo coronavírus do que aquelas que não tomavam os medicamentos.

Mais tarde, descobriram que a hidroxizina, a difenidramina e a azelastina "revelaram efeitos antivirais diretos e estatisticamente significativos" sobre o SARS-Cov-2.

Segundo Reznikov, os dados sugerem que estes três anti-histamínicos podem interromper as interações do vírus com a ACE2 ou unir-se a outra proteína que interfira com a replicação viral.

Os investigadores sublinharam, no entanto, a importância das pessoas não se automedicarem com estes anti-histamínicos como medida de prevenção ou tratamento da covid-19 e que qualquer tipo de utilização diferente da indicada na bula deve ser consultada junto do médico.