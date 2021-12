Três crianças foram mortas e depois esquartejadas. Porquê? Roubaram um pássaro de 47 euros

José Miguel Gaspar Hoje às 21:23 Facebook

Caso que está a chocar o Brasil envolve traficantes do infame Comando Vermelho e é escabroso: após torturarem, matarem e retalharem os três meninos, os mandantes foram executados a tiro pela hierarquia criminosa. Polícia investiga há um ano e agora aplicou 56 mandatos de captura. Como é possível esta barbárie?

Lucas Matheus, de 9 anos de idade, Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12, desapareceram no dia 27 de dezembro de 2020, no Bairro da Areia Branca, em Belford Roxo, atribulado município brasileiro da Baixada Fluminense, na grande Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil. As crianças saíram de casa de manhã para brincar na rua, como sempre faziam, era um domingo, mas à hora do almoço não voltaram. E ao fim do dia também não. Quase um ano depois, nunca mais foram vistas. E dos seus corpos, não há qualquer vestígio, pista ou sinal. Só negras suposições.

As autoridades brasileiras estão a investigar o caso desde janeiro deste ano, envolvendo mais de 250 agentes de várias especialidades. Lançaram-se mais de 100 diligências policiais, ouviram-se dezenas de testemunhas, recolheram-se 71 depoimentos válidos e foram executados 56 mandatos de captura, numa aparatosa ação que foi cumprida esta semana - 51 mandatos são por crime de associação ao tráfico e cinco mandatos são por crime de homicídio qualificado.