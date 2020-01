Três detidos na posse de uma munição de morteiro em Pearl Harbor

Hoje às 20:49 Facebook

Três pessoas foram, esta quarta-feira, detidas em Honolulu, no Havai (Estados Unidos da América), depois de as autoridades terem encontrado, à entrada da base militar de Pearl Harbor, uma munição de um morteiro dentro do veículo onde seguiam os detidos.

De acordo com o porta-voz daquela base militar norte-americana, Charles Anthony, citado pela agência Associated Press, as autoridades não sabem o que é que os detidos planeavam fazer com a munição.

"É um explosivo. É uma arma mortífera", afirmou Charles Anthony, acrescentando que o Serviço de Investigação Criminal Naval deteve os três suspeitos e tomou conta da ocorrência.

De acordo com uma declaração da Marinha dos Estados Unidos, a base militar conjunta de Pearl Harbor-Hickam foi interditada depois de ter sido encontrado um veículo nessa infraestrutura sem autorização.

O porta-voz da base explicou também que muitas vezes aparecem junto aos portões daquela unidade militar pessoas sem identificação perdidas, por conhecerem mal a zona.

Os portões da base estiverem encerrados durante cerca de duas horas.

Esta unidade das Forças Armadas norte-americanas serve também de estaleiro naval e, em dezembro, um militar disparou sobre três funcionários civis da base desde um submarino, matando dois deles.