Três fuzileiros detidos por participação no assalto ao Capitólio

Três fuzileiros dos EUA foram detidos, na quarta-feira, por participação no assalto ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Um porta-voz do Corpo de Marines dos EUA afirmou, esta sexta-feira, estação televisiva CNN que a instituição estava consciente da investigação e a cooperar plenamente com as autoridades.

Em 6 de janeiro de 2021, milhares de pessoas irromperam de forma violenta no Capitólio, em Washington, para procurar impedir a ratificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden, depois das acusações falsas difundidas por Donald Trump sobre a existência de uma fraude eleitoral. Do ataque resultaram cinco mortos e 140 agentes da polícia feridos.

Recentemente, uma comissão bipartidária da Câmara dos Representantes recomendou ao Departamento de Justiça eu investigue Trump pelo seu papel no assalto, por o considerar o principal responsável.