Três jovens morrem em Marselha em tiroteios de ajuste de contas de droga

JN/Agências Hoje às 23:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Três jovens, um dos quais com 16 anos, morreram esta noite em Marselha, França, e outros dois estão em perigo de vida, em três tiroteios em bairros populares da cidade, alegadamente de ajuste de contas de tráfico de drogas.

A polícia local prendeu, esta segunda-feira, quatro pessoas por alegado envolvimento nos tiroteios, anunciou hoje o procurador da República em Marselha, Dominique Laurens, destacando que "a ligação com o narcotráfico é clara".

Os tiroteios da noite de domingo para segunda-feira elevam para 13 o número de mortes por disparos em confrontos em Marselha este ano.

PUB

Várias das vítimas "são pessoas conhecidas por terem violado a legislação antidrogas", acrescentou o procurador, que explicou que cerca de cinquenta cartuchos de balas de diferentes calibres foram encontrados nos locais do tiroteio.

Um dos mortos é um jovem de 16 anos, um dos feridos em estado crítico tem 15 anos, enquanto outro jovem de 14 anos sofreu ferimentos ligeiros, explicou o procurador, garantindo que, "para já, não existem elementos que sugiram que os três incidentes estão ligados".

Por esse motivo, esses tiroteios geraram mais uma vez grande preocupação com a crescente violência causada pelas drogas em Marselha, a segunda cidade mais populosa de França.

Com 27 anos em média, as vítimas do acerto de contas entre gangues em Marselha são agora quatro anos mais jovens, segundo um estudo realizado nos primeiros nove meses de 2022 citado pelo procurador.

Oito pessoas ficaram feridas nos três tiroteios desta noite, incluindo o da cidade de Aygalades, minutos depois do de Castellas.