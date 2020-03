Três ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha suspensas

JN/Agências Hoje às 15:01 Facebook

Três ligações a Espanha via comboio vão ser canceladas a partir de terça-feira por "decisão da RENFE", operadora ferroviária espanhola, devido à pandemia de Covid-19.

"Os comboios internacionais Sud/Lusitânia, ligações a Madrid e a Hendaye, e o comboio Celta, de ligação a Vigo, não se vão realizar a partir de 17 de março e até 28 de março", indicou fonte da CP - Comboios de Portugal à Lusa.

No domingo, a companhia de transportes ferroviários espanhola anunciou que iria reduzir em 85% o número de lugares disponíveis nos seus comboios de alta velocidade, de modo a que apenas um em cada três lugares esteja disponível.

A medida foi tomada para garantir a distância entre os passageiros e assim tentar evitar a propagação da Covid-19, seguindo a decisão do Conselho de Ministros extraordinário espanhol de sábado para que os operadores de transporte tomem as medidas necessárias para garantir a máxima separação possível entre os passageiros.

Na sexta-feira, segundo a CP, já se "verificava algum abrandamento da procura nos comboios", mas a empresa continua a não ter mais dados disponíveis.

Desde quinta-feira passada a CP está a sensibilizar os seus trabalhadores e clientes para a adoção de comportamentos preventivos relativamente ao Covid-19, a reforçar a higiene dos comboios e a facilitar o reembolso em caso de desistência de viagens.

Num aviso publicado na internet, na área de informação aos passageiros, a empresa diz que tem vindo a acompanhar as informações e orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) relativas ao surto do novo coronavírus e elenca um conjunto de medidas preventivas.

Neste âmbito a CP promete a sensibilização de trabalhadores e clientes sobre comportamentos preventivos, o reforço da higienização, limpeza e desinfeção dos comboios, especialmente das superfícies mais manuseadas, assim como o reforço da higienização e desinfeção dos filtros de ar condicionado.

A limpeza e higienização vai ter particular enfoque nos locais de maior concentração de pessoas, nomeadamente "bilheteiras, gabinetes de apoio aos clientes, instalações sociais (cantinas, refeitórios, copas), salas de reunião, salas do pessoal operacional, sanitários e balneários, gabinetes de utilização individual ou de equipa".

De acordo com a empresa, no material circulante irá ser feito "um reforço das operações de limpeza", com particular enfoque nos interior das composições e nas cabines de condução, procedendo-se também à desinfeção dos filtros do ar condicionado antes do serviço, com agente desinfetante.

A empresa pretende ainda adotar "procedimentos para a identificação, tratamento e encaminhamento de casos suspeitos" de doença e está a preparar "espaços em locais específicos destinados ao apoio a clientes que apresentem situação suspeita".

A CP ajustou também as condições de reembolso de bilhetes, "dado o caráter excecional da situação, oferecendo maior flexibilidade aos clientes que pretendam desistir da viagem de comboios Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional, Regional e Turísticos".

O reembolso, sem taxas, deve ser solicitado nas bilheteiras mediante apresentação do pedido até três horas antes da partida do comboio da estação de origem do cliente.