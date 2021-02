Três missões vão tentar descobrir se já houve vida em Marte

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 22:45 Facebook

Três missões espaciais não tripuladas estão a caminho de Marte para, nos próximos dias, tentarem apurar se já houve vida no planeta. A primeira tem entrada em órbita prevista para terça-feira; no dia 18 será a vez daquela que é a maior missão jamais enviada ao planeta vermelho.

A primeira nave foi enviada pelos Emirados Árabes Unidos. Batizada como "Amal" ("esperança", em árabe), esta que é a primeira nave enviada a Marte por um país árabe foi desenvolvida com a colaboração de universidades dos EUA. A segunda missão, posta em órbita pela norte-americana NASA, tem o nome de "Perseverance" e irá explorar um antigo lago, com o objetivo de detetar vestígios de seres vivos. A terceira nave foi enviada pela China e tem o nome de "Tianwen-1", ou "Busca pela Verdade Celestial". Irá permanecer emparelhada em órbita até maio.

Todas as três naves espaciais foram lançadas em julho passado, durante uma janela de lançamento Terra-Marte que ocorre apenas a cada dois anos. Por esse motivo, as respetivas chegadas serão próximas.

China quer ser segundo país da História a pousar em Marte

A sonda "Amal" deverá entrar na órbita marciana às 15.57 horas de Portugal continental. Concebida para assinalar os 50 anos dos Emirados Árabes Unidos, permanecerá numa órbita especialmente alta - 22.000 quilómetros por 44.000 quilómetros -, com o objetivo de monitorizar o clima marciano.

Por sua vez, o rover americano "Perseverance" mergulhará imediatamente para o solo marciano, à semelhança do que já aconteceu em 2012 com o 'Curiosity'. Até agora a NASA acertou em oito das nove tentativas de pousos em Marte, sendo que os EUA são o único país que, em 70 anos de exploração espacial, conseguiu fazer aterrar com êxito um veículo móvel na superfície gelada do planeta vermelho.

O "Perseverance" tem a missão de procurar sinais de vida microscópica ancestral. É a primeira etapa de uma parceria EUA-Europa para trazer amostras de Marte para a Terra ao longo da próxima década.

O objetivo da missão é chegar ao delta de um antigo rio, por parecer um local lógico para ter abrigado vida. A zona de pouso, na cratera de Jezero, é tão difícil que a NASA já a rejeitou aquando do "Curiosity". Seja qual for o desfecho, a aproximação à superfície de Marte será filmada, naquilo a que a NASA chama "sete minutos de terror".

Também a "Tianwen-1" foi concebida para detetar vestígios de vida ancestral. No entanto, a missão tem outro aliciante: em caso de sucesso, fará da China o segundo país a ter conseguido fazer pousar uma nave em Marte.