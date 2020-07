Três mortos após colisão de ultraleve com casa na Alemanha

JN Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos três pessoas morreram, este sábado, depois de um avião ultraleve ter colidido com uma casa em Wesel, no noroeste da Alemanha.

De acordo com as autoridades alemãs, citadas pela BBC, as identidades das vítimas ainda não são conhecidas. Uma criança também foi assistida por lesões e trauma.

Na aeronave estariam duas pessoas.

As imagens mostram danos graves no telhado da casa, com equipas de emergência a ter de combater um incêndio que foi entretanto extinto.

A Polícia disse ao jornal alemão "Bild" que a aeronave descolou do aeroporto da cidade de Marl.

Uma testemunha disse ao "Bild" que houve uma explosão e uma nuvem de fogo. Um paraquedas foi encontrado próximo do local do acidente e acredita-se ser o sistema de freio de emergência da aeronave.

Um responsável disse ao "Der Tagesspiegel" que a casa está dividida em cinco apartamentos.

Wesel fica a cerca de 65 km a norte de Düsseldorf.