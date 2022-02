Três mortos e 47 resgatados após naufrágio ao largo de Marrocos

JN/Agências Hoje às 20:11 Facebook

Três migrantes afogaram-se e outros 47 foram resgatados esta do mar esta quarta-feira, depois de o barco onde viajavam se ter virado na costa do Saara Ocidental, anunciaram as autoridades marroquinas.

O naufrágio aconteceu ao largo da província de Oued Eddahab, uma área do Saara Ocidental administrada por Marrocos. Os sobreviventes foram transferidos para o hospital regional de Dakhla para receber os cuidados necessários, avançaram as mesmas fontes, citadas pela agência francesa de notícias AFP.

Além disso, a Marinha e a polícia marroquinas lançaram uma operação de busca e resgate na área para tentar encontrar sobreviventes e foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias desta tentativa de emigração ilegal, provavelmente para as ilhas espanholas das Canárias.

A Marinha marroquina adiantou ter resgatado 376 migrantes em várias operações marítimas realizadas na primeira quinzena de fevereiro.

Localizado na ponta noroeste de África, Marrocos é um país de trânsito para muitos migrantes que procuram chegar à Europa a partir de suas costas atlânticas ou mediterrâneas.