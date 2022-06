Três mortos e cem feridos em manifestações de indígenas no Equador

JN/Agências Hoje às 23:24 Facebook

Três pessoas morreram e quase cem ficaram feridas desde o início dos protestos de indígenas no Equador, há 11 dias, apontou esta quinta-feira o mais recente balanço de uma aliança de organizações de direitos humanos.

Os confrontos entre a polícia e os manifestantes resultaram em mais um morto na quarta-feira, na cidade andina de Tarqui, no sul do Equador, referiram estas organizações.

"Foi encontrada uma botija de gás lacrimogéneo junto ao corpo" da vítima, um homem de 38 anos, adiantaram as mesmas fontes.

A polícia, por seu lado, referiu que o homem morreu devido a uma "cirrose do fígado" no "contexto dos protestos".

Duas outras pessoas morreram na segunda e terça-feira, segundo a aliança, que registou 92 feridos e 94 detenções desde 13 de junho.

Segundo a polícia, 117 agentes e militares ficaram feridos.

Nesta quinta-feira a greve geral no #Equador completa 11 dias. Com o protagonismo de indígenas e campesinos, protestam nas ruas contra o governo de Guilhermo Lasso e suas políticas antipovo.



Acompanhe a cobertura da @teleSURtv:@henrytelesur @OrlandoPerezEC @teleSUREcuador https://t.co/x3lTzDf6c5 - André Vieira (@AndreteleSUR) June 23, 2022

Milhares de indígenas rompem os cercos militares e policiais no sul da cidade de Quito e avançam rumo à capital do #Equador.



Este é o nono dia de mobilizações nacionais contra o governo do banqueiro Guillermo Lasso.



Via: @comunicasulcolaborativa

: @ecuadortoday pic.twitter.com/727cpEfzq2 - Esquerda Online (@esquerdaonline) June 23, 2022

Cerca de 14 mil manifestantes participaram em manifestações em todo o país para protestar contra o aumento do custo de vida e para exigir, em particular, uma queda nos preços dos combustíveis, ainda segundo dados da polícia, que estima que a capital Quito tenha recebido 10 mil manifestantes.

Embora algumas destas manifestações sejam relativamente calmas, outras registam episódios de violência.

Na quarta-feira, cerca de 300 pessoas tomaram o controlo de uma grande central de energia na província andina de Tungurahua, no sul dos Andes, mas não foi reportado nenhum dano grave ou interrupção do serviço.

Os indígenas exigem que seja revogado o estado de emergência decretado pelo governo em seis províncias para refrear os protestos.

O governo do presidente conservador Guillermo Lasso, por sua vez, recusa esta exigência e garante que as reivindicações dos manifestantes, apenas quanto aos preços do combustível, custariam ao Estado mais de mil milhões de dólares por ano.