Sete mortos e dois desaparecidos após colapso de gruta no Brasil

Acidente aconteceu este domingo durante o treino de um grupo de 26 bombeiros, em São Paulo. Trabalho de resgate está a ser dificultado pela forte chuva.

Sete bombeiros morreram e dois continuam soterrados após o desabamento de uma gruta em Altinópolis, no interior do estado de São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros daquele estado. Um ferido foi resgatado e transportado para o hospital.



O acidente ocorreu quando um grupo de 26 bombeiros realizava um treino dentro da gruta "Duas Bocas", localizada numa propriedade particular no município de Altinópolis.

Estamos em atendimento de 6 pessoas desaparecidas, já atendemos três óbitos e outra pessoa socorrida para o PS da região, aguardo informações do local.#193R. pic.twitter.com/7actZd83uX - Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 31, 2021



"O teto da gruta caiu", deixando parte do grupo preso, explicou o Corpo de Bombeiros de São Paulo na rede social Twitter.

O trabalho de resgate, no qual participam cerca de 20 bombeiros, polícias e equipas de emergência, está a ser dificultado pela forte chuva.

Dois helicópteros da Polícia Militar estão a ajudar no transporte a partir da gruta, de difícil acesso e há o risco de mais desabamentos.

Continua sem atualização da ocorrência na Gruta Duas Bocas.#193S pic.twitter.com/rtck72M5LG - Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 31, 2021

O governador de São Paulo, João Doria, disse no Twitter que acionou "todo apoio e recursos necessários para o salvamento" das vítimas.

Governo português a acompanhar o caso

"No seguimento do trágico desabamento ocorrido este domingo durante um exercício de bombeiros na gruta do Itambé, no Estado de S. Paulo, Brasil, a Secretária de Estado da Administração Interna contactou a representação diplomática do Brasil em Lisboa para manifestar solidariedade e preocupação com a situação vivida", informou o gabinete do Ministério da Administração Interna, em comunicado enviado às redações.

Patrícia Gaspar lamentou as mortes e "transmitiu ainda a certeza de que estão a ser empenhados todos os esforços nas operações de resgate dos bombeiros que ainda se encontram no interior da gruta e que continuará a acompanhar".