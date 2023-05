Três mortos e vários desaparecidos em inundações em Itália

JN/Agências Hoje às 08:41 Facebook

Pelo menos três pessoas morreram, várias estão desaparecidas e milhares tiveram de ser retiradas devido às inundações causadas pelas fortes chuvas que afetaram nas últimas horas várias cidades do nordeste de Itália.

Por causa das chuvas torrenciais que atingiram grande parte da Itália, vários rios transbordaram nas cidades de Cesena, Faenza e Riccione, que ficaram totalmente inundadas.

Segundo as autoridades locais, quase cinco mil pessoas tiveram de ser retiradas e transferidas para alguns centros desportivos.

#Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua, in atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei #vigilidelfuoco [#16maggio 17:45] pic.twitter.com/UiRZ8CGU2r - Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2023

Esta quarta-feira, as autoridades vão continuar a retirar pessoas que estão refugiadas nos pisos superiores ou nos telhados dos edifícios.

#Maltempo #EmiliaRomagna: 500 #vigilidelfuoco al lavoro nelle zone colpite dall'alluvione di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna. Nella clip operazioni di soccorso con @Esercito per il recupero di 2 famiglie con bambini bloccate a Forlì nella zona della Cava [#17maggio 7:00] pic.twitter.com/ev56QCqKal - Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 17, 2023

Escolas e outras atividades permanecem fechadas e o tráfego ferroviário regional na região está interrompido.

O presidente da Câmara de Cesena, Enzo Lattuca, informou nas suas redes sociais que os rios ainda estão a transbordar e lembrou aos cidadãos "a recomendação de ficar longe dos cursos de água e caves".

O alarme também foi lançado em Bolonha, onde o município alertou para a possibilidade de inundações hoje nas ruas adjacentes ao rio Ravone.