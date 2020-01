Três mortos em choque frontal entre camiões em Espanha

Hoje às 10:21 Facebook

Três pessoas morreram após a colisão frontal entre dois camiões no município de Osera de Ebro, na província de Saragoça, em Espanha, informaram fontes da Guarda Civil local.

O acidente ocorreu às 8.30 horas (7.30 horas em Portugal continental), ao quilómetro 355 da estrada N-2, em Osera de Ebro, disseram as fontes à agência de notícias EFE.

De acordo com a página online do "El Periódico de Aragón", um automóvel ligeiro também terá estado envolvido no acidente.

O portal de notícias também referiu que para o local do acidente foram deslocados os bombeiros da zona de Saragoça, nomeadamente de El Burgo e Caspe.