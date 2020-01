Três novos casos de coronavírus confirmados na Baviera

Hoje às 20:51 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades alemãs confirmaram, esta terça-feira ao final do dia, três novos casos do coronavírus.

De acordo com o "Welt", que cita o porta-voz do Ministério da Saúde, os infetados são funcionários da mesma empresa onde tinha sido confirmado o primeiro caso em Starnberg. Na segunda-feira à noite, as autoridades tinham confirmado o primeiro caso de contágio naquela mesma região.

O homem tem 33 anos e trabalha para um fornecedor de automóveis na Baviera, tendo sido infetado em janeiro por uma colega que foi da China para a Alemanha para fazer uma formação durante alguns dias, adiantaram as autoridades sanitárias.

A funcionária chinesa esteve entre 19 e 22 de janeiro na Alemanha e, ao regressar ao seu país, "sentiu-se mal", contou o diretor do Serviço de Saúde da Baviera, Andreas Zapf.

A mulher foi, de imediato, diagnosticada como caso positivo de coronavírus e, entretanto, um dos funcionários da empresa da Baviera que havia participado na formação, apresentou também sintomas de gripe, acabando por ser confirmado como caso positivo.