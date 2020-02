Sete pessoas com passaporte português em quarentena num cruzeiro

Hoje às 10:49, atualizado às 11:04 Facebook

Sete pessoas com passaporte português encontram-se em quarentena a bordo de um cruzeiro com cerca de 3600 pessoas em Hong Kong, por receio de que possa haver casos do novo coronavírus no navio.

O Governo de Macau, que inicialmente tinha falado em três passageiros, atualizou o número para sete, desconhecendo se as pessoas em causa são residentes de Macau. Se forem, as autoridades de Hong Kong vão comunicar com as autoridades daquela região, caso contrário "vão comunicar com os serviços consulares" de Portugal, disse o chefe de prevenção e Controlo de Doença de Macau, Lam Chong , em conferência de imprensa.

O Consulado Geral de Portugal estima que existam 170 mil portadores de passaporte português entre os residentes em Macau e em Hong Kong. Destes, apenas cerca de seis ou sete mil serão expatriados.

As 3600 pessoas foram mantidas no navio de cruzeiro, no porto de Hong Kong, para serem submetidas a exames médicos, depois de três passageiros chineses, que tinham viajado anteriormente naquele navio, serem confirmados como portadores do novo coronavírus. Na quarta-feira de manhã, uma equipa das autoridades de saúde de Hong Kong embarcou no "World Dream" para realizar inspeções médicas aos 1800 passageiros e 1800 tripulantes, logo após o navio atracar no terminal Kai Tak, em Kowloon.

A China elevou hoje para 563 mortos e mais de 28 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, na cidade chinesa de Wuhan, colocada sob quarentena. Nas últimas 24 horas, registaram-se 73 mortes e 3694 novos casos. Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em pelo menos 25 países.