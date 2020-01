Três pessoas mortas à facada em rua de Londres

Hoje às 00:30 Facebook

Três homens, entre os 20 e os 30 anos, foram mortos à facada, este domingo ao final da tarde, numa rua do leste de Londres.

Segundo a Polícia Metropolitana, agentes foram chamados para um incidente em Elmstead Road, na zona de Seven Kings, este domingo, cerca das 19.30 horas. As três vítimas foram encontradas no chão e o óbito foi declarado no local.

As autoridades não sabem explicar o motivo do crime, garantindo que estão a encarar o caso de "mente aberta". Até ao momento, não foi feita qualquer detenção.

Durante alguns momentos, uma conta no Twitter teve publicado um vídeo em que se via uma das vítimas no chão, aparentemente já sem vida. A capital inglesa tem sido palco de diversos ataques com arma branca nos últimos meses.