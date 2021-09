Três rapazes condenados por torturarem colega até a morte

JN/Agências Hoje às 09:23 Facebook

Um tribunal finlandês condenou três adolescentes a penas de oito a 10 anos de prisão por terem torturado e espancado até à morte um colega de 16 anos. O crime, em dezembro de 2020, horrorizou o país.

A vítima, que vivia num lar de acolhimento, foi assediada durante meses e morreu "de forma sádica" com lesões cerebrais e uma perfuração do pulmão. O assassinato ocorreu num parque de Koskela, a norte da capital Helsínquia.

Os três condenados, que conheciam a vítima desde o jardim-de-infância, declararam-se inocentes do assassinato, no entanto o tribunal confirmou que agiram em coordenação, com mais de 100 lesões infligidas no corpo da vítima, "de forma especialmente brutal e cruel".

Segundo dados oficiais, quase um em cada dois jovens entre 14 e 16 anos em internatos na Finlândia sofreu recentemente agressões e ameaças de violência.