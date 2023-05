Três rapazes presos por suspeita de posse de arma de fogo e ameaças de morte

JN/Agências Hoje às 10:44 Facebook

A polícia sérvia prendeu três adolescentes por suspeita de posse de armas de fogo e ameaças de morte, depois dos massacres desta semana cometidos por dois jovens que fizeram 17 mortos e 21 feridos, adianta, este sábado, a agência Efe.

A agência de notícias espanhola, que cita meios de imprensa sérvios, refere que a detenção de um dos adolescentes, um rapaz de 17 anos, em Vranje, no sul da Sérvia, foi feita na sequência de uma denuncia de um vizinho.

Outros dos suspeitos, um rapaz de 14 anos, foi detido em Sremska Mitrovica, no leste do país, depois de ter anunciado nas redes sociais que iria "fazer o mesmo" que o aluno de 13 anos de Belgrado que matou nove pessoas numa escola na quarta-feira, entre os quais oito alunos.

O terceiro suspeito é um rapaz de 15 anos, detido em Knjazevac, no sudeste da Sérvia, detido pela polícia depois de ter enviado uma ameaça de morte a um colega de turma.

Na quarta-feira, um estudante de 13 anos matou oito colegas e um guarda da escola no centro de Belgrado e na quinta um jovem matou oito pessoas com uma arma automática e feriu outras 14 em três aldeias da região de Mladenovac, cerca de 60 quilómetros a sul de Belgrado,

Os dois atacantes foram detidos pela polícia sérvia.

O Presidente populista da Sérvia, Aleksandar Vucic, anunciou na sexta-feira que iria reduzir drasticamente o número de armas de fogo no país, que, segundo alguns estudos, é o terceiro pais do mundo com mais armas de fogo per capita.