Treze anos de prisão para gestor de site que lucrou milhões com fraudes

Tejay Fletcher, gestor do site iSpoof, foi condenado a 13 anos de prisão. Site permitia a criminosos fazerem chamadas telefónicas que pareciam ser de empresas de confiança, esvaziando as contas bancárias de milhares de vítimas em todo o mundo.

O site iSpoof foi criado em dezembro de 2020 e chegou a ter 59 mil utilizadores registados, com até 20 pessoas por minuto a serem alvo de chamadas fraudulentas. Outras funcionalidades oferecidas pelo site permitiam obter palavras-passe e códigos pin, que foram utilizados para esvaziar as contas bancárias das vítimas.

O iSpoof foi encerrado e o seu fundador e administrador, Tejay Fletcher, foi detido, em Londres, em novembro de 2022, no âmbito da maior operação anti-fraude do Reino Unido. No mês passado, Tejay Fletcher declarou-se culpado de quatro acusações, incluindo criar ou fornecer um artigo para uso em fraude, encorajar ou auxiliar a prática de um crime, posse de propriedade criminosa e transferência de propriedade criminosa. Esta sexta-feira, o "cérebro" do iSpoof foi condenado a 13 anos e quatro meses de prisão. "Para todas as vítimas, foi uma experiência angustiante", frisou a juíza Sally Cahill KC.

As fraudes através do iSpoof ascendem a pelo menos 100 milhões de libras (115 milhões de euros), com vítimas em todo o mundo. Só no Reino Unido, o valor atinge, pelo menos, 43 milhões de libras (49,5 milhões de euros).

Tejay Fletcher lucrou dois milhões de libras em bitcoins (2,3 milhões de euros), tendo adquirido um Lamborghini de 230 mil libras, dois Range Rovers no valor de 110 mil libras e um Rolex de 11 mil libras, segundo a acusação.

Uma única vítima perdeu três milhões de libras (3,4 milhões de euros), enquanto as 4785 pessoas identificadas perderam uma média de 10 mil libras (11,5 mil euros), segundo a polícia.

Na leitura da sentença, a juíza Sally Cahill KC destacou que estas pessoas sofreram danos nas suas empresas, problemas financeiros pessoais, insónias, depressões, stress emocional e conflitos com membros da família. E acrescentou que Fletcher, que tem 18 condenações anteriores por 36 crimes, "não se importava" com elas.

"A única expressão de remorsos é o arrependimento por ter sido apanhado e não a empatia pelas suas vítimas. A meu ver, as provas mostram muito claramente que teve um papel de liderança e um papel ativo na criação de um site sofisticado para a fraude, que gerou um lucro substancial para si".