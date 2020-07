Treze freiras do mesmo convento morrem com covid-19

JN Hoje às 19:10 Facebook

Em apenas um mês, um convento no Estado norte-americano do Michigan perdeu 13 freiras, vítimas de covid-19.

De 10 de abril a 10 de maio, morreram 12 freiras do convento "Presentation of the Blessed Virgin Mary" (Apresentação da Virgem Maria Abençoada), em Livonia, no Estado do Michigan, EUA. A 27 de junho, morreu a décima terceira. Todas tinham sido contagiadas com o novo coronavírus, reporta o norte-americano "The New York Times".

As irmãs felicianas tinham entre 69 e 99 anos. Trabalhavam em escolas, bibliotecas e postos médicos, e viviam juntas - algumas delas estavam há já meio século no convento. Algumas, as mais novas, estavam até a tirar cursos superiores. Por serem idosas e viverem em comunidade, revelaram-se um alvo fácil para o vírus, que é de maior risco para pessoas com mais de 70 anos e que representa perigo particular quando há contactos próximos (veja-se o exemplo dos lares, que, em Portugal e por todo o mundo, foram especialmente afetados pela pandemia).

Em toda a América do Norte, há mais de 400 irmãs felicianas. Pertencem à Congregação das Irmãs de São Félix de Cantalice, da Terceira Ordem Regular de São Francisco de Assis, da família franciscana, da Igreja Católica. As religiosas professam votos de castidade, pobreza e obediência.