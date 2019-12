Treze pessoas atingidas a tiro numa festa em Chicago

Hoje às 14:59 Facebook

Várias pessoas foram, este domingo, atingidas a tiro nem Chicago, nos EUA. Duas pessoas terão sido detidas.

As autoridades confirmaram, no domingo, que treze pessoas foram atingidas a tiro. Até ao momento ainda não há a confirmação de qualquer vítima mortal. Quatro pessoas estão em estado grave, avança o "The Guardian".

As autoridades acreditam que o ataque está relacionado com a atividade de gangues e duas pessoas estarão já detidas. Segundo os meios locais, o incidente teve lugar numa festa em homenagem a Lonell Irvin, um jovem de 22 anos, que foi assassinado numa tentativa de carjacking no início do ano.

"Eu acordei com o som de quatro, cinco ou seis tiros. Muito barulho e parecia perto", disse, ao portal ABC7, uma testemunha. "Não vi nada de estranho. Mas, de repente, comecei a ouvir pessoas aos gritos e pessoas a correr", explicou.

Os feridos têm entre 16 e 48 anos.