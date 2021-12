Tribunal autoriza extradição de Assange para os EUA

JN Hoje às 20:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Decisão deixa fundador da WikiLeaks à disposição da justiça norte-americana. Australiano vai recorrer.

Tribunal Superior de Londres decidiu que as garantias dadas pelos EUA eram suficientes para garantir que o fundador da WikiLeaks, Julian Assange, será tratado com humanidade e ordenou ao juiz de primeira instância que envie o pedido de extradição ao Ministério do Interior britânico para ser avaliado. Agora, cabe à ministra do Interior, Priti Patel, supervisionar a aplicação da lei no Reino Unido e tomar a decisão final sobre a extradição.

No entanto, a deliberação do tribunal de recurso proferida ontem deverá ser objeto de novo recurso, pelo que é provável que o processo se prolongue.