Tribunal chinês rejeita apelo de canadiano condenado à pena de morte

Um tribunal chinês rejeitou o recurso de um canadiano condenado à pena de morte por tráfico de droga, numa aparente retaliação pela decisão do Canadá de deter uma executiva do grupo chinês de telecomunicações Huawei.

O Governo canadiano condenou a decisão e pediu à China que conceda clemência a Robert Schellenberg, condenado a 15 anos de prisão, em novembro de 2018, por tráfico de drogas. No entanto, o tribunal alterou abruptamente o veredicto para pena de morte, em janeiro de 2019, após a prisão da diretora financeira da Huawei Technologies, em Vancouver, Meng Wanzhou.

Meng Wanzhou foi detida no início de dezembro de 2018, a pedido dos Estados Unidos, que acusam a gestora de violar as sanções contra o Irão.

O Tribunal Popular Superior da província de Liaoning, nordeste do país, rejeitou o recurso de Schellenberg e enviou o caso para o supremo tribunal da China para revisão, conforme exigido por lei, antes de as sentenças de morte poderem ser executadas.

"Condenamos o veredito nos termos mais fortes possíveis e pedimos à China que conceda clemência a Robert", disse o embaixador canadiano em Pequim, Dominic Barton, aos jornalistas.

"O seu novo julgamento e a sentença subsequente foram arbitrários", disse Barton, após a audiência do tribunal. "Continuamos profundamente preocupados com o uso arbitrário da pena de morte pela China", acrescentou.

Também um antigo diplomata do Canadá, Michael Kovrig, e o empresário canadiano, Michael Spavor, foram detidos, em dezembro de 2018, e posteriormente acusados de espionagem, no que foi visto como uma tentativa de pressionar Otava a libertar Meng.

Barton disse que vai viajar na terça ou quarta-feira para a cidade de Dandong, no nordeste do país, para ver Spavor. O embaixador disse que pode haver uma decisão no caso de Spavor na quarta-feira.

Questionado sobre se os três casos estavam ligados ao de Meng, o embaixador do Canadá disse: "Não acho que seja uma coincidência que estejam a acontecer agora, enquanto o julgamento está a decorrer em Vancouver".

Diplomatas dos Estados Unidos, Alemanha, Austrália e França compareceram à audiência de hoje, segundo Barton, que expressou agradecimento aos diplomatas e a outros governos pelo apoio ao Canadá.

Dois outros canadianos, Fan Wei e Xu Weihong, também foram condenados à pena de morte por tráfico de droga em casos separados, em 2019, conforme as relações entre Pequim e Otava se deterioravam.

Os Estados Unidos querem que a executiva da Huawei e filha do fundador da empresa seja extraditada.

Um juiz canadiano vai ouvir os argumentos finais nas próximas semanas sobre se Meng deve ser extraditada, permanecendo em prisão domiciliária em Vancouver.

Schellenberg foi condenado pelo contrabando de 222 quilogramas de metanfetaminas, de acordo com o tribunal.