Tribunal condena 49 pessoas à morte por linchamento de artista

Um tribunal argelino condenou 49 pessoas à morte pelo linchamento de um homem, em 2021, acusado injustamente de um incêndio florestal. As sentenças devem ser comutadas para prisão perpétua, devido a uma moratória sobre as execuções.

O assassinato de Djamel Bensmail, um artista que estava a fazer voluntariado na aldeia de Larbaa Nath Irathen, no nordeste da Argélia, pela população, aconteceu em 2021. Este linchamento ocorreu após os incêndios florestais na região de Beber, que mataram cerca de 90 pessoas, incluindo soldados, em menos de uma semana.

No julgamento dos mais de 100 arguidos no caso da morte do músico e pintor, 49 foram condenadas à morte, mas apesar de a pena de morte estar prevista no Código Penal da Argélia, não é aplicada por causa de um moratória em vigor desde 1993. Outros 38 arguidos foram condenados a penas que variam de dois a dez anos de prisão, e os 17 restantes absolvidos.

Djamel Bensmail ao saber que era suspeito de ter iniciado um incêndio tinha-se entregado à polícia. As imagens publicadas nas redes sociais no dia do crime, que ajudaram a identificar os suspeitos, mostram uma multidão a cercar uma carrinha da polícia e a retirar o homem do veículo. Djamel Bensmail foi espancado e queimado vivo, enquanto os jovens tiravam "selfies" ao cadáver.

De acordo com o jornal "The Guardian", o julgamento teve conotações políticas. Cinco pessoas foram condenadas por envolvimento no assassinato e por pertencer ou apoiar o Movimento para a Autodeterminação da Kabylia (considerada uma "organização terrorista" pelo Estado argelino). O líder do movimento está entre os condenados.

Alguns vídeos publicados pelos réus nas redes sociais, que mostram detalhes do crime, foram exibidos durante o julgamento.