Tribunal de Moscovo volta a multar a plataforma digital Twitch

Um tribunal de Moscovo impôs, esta terça-feira, uma multa de quatro milhões de rublos, 52 mil euros, à plataforma digital Twitch, que pertence à empresa norte-americana Amazon, por "negar-se a eliminar informação falsa" sobre a campanha militar na Ucrânia.

O juiz do tribunal Taganski considerou a Twitch culpada ao abrigo do artigo 41 do Código de Faltas Administrativas da Rússia, que castiga as entidades que se negam a eliminar "informação não fidedigna e que podem provocar a instabilidade da situação sócio política no país", indica hoje a agência Interfax.

A 18 de outubro de 2021 e em outubro do ano passado, o mesmo tribunal já tinha condenado a Twitch com uma multa semelhante depois da publicação de entrevistas a Oleksiy Arestovich, analista ucraniano que foi assessor do chefe de Estado da Ucrânia.

No passado mês de junho, a Twitch também foi multada em dois milhões de rublos, cerca de 35 mil euros, por não armazenar os dados pessoais dos utilizadores russos em servidores localizados na Rússia, como estipula uma lei aprovada em Moscovo no ano de 2015.