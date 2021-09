Tribunal de Pequim rejeita primeiro caso #MeToo da China

JN/Agências Hoje às 10:26 Facebook

Uma denúncia de abuso sexual na China, considerada o primeiro caso #MeToo na história do país, foi arquivada pela justiça.

Zhou Xiaoxuan, de 28 anos, acusou, em 2018, o famoso apresentador Zhu Jun de beijá-la e acariciá-la contra a sua vontade quando era estagiária na televisão nacional quatro anos antes.

As denúncias provocaram uma avalanche de testemunhos semelhantes nas redes sociais, assim como aconteceu com o movimento #MeToo de denúncia de assédio sexual nos países ocidentais.

No entanto, após três anos de batalha jurídica, um tribunal de Pequim decidiu, na terça-feira, que não havia provas suficientes para justificar um processo. "As evidências apresentadas pela denunciante Zhou não são suficientes para estabelecer que foi objeto de assédio", lê-se num comunicado do tribunal do distrito de Haidian.

Zhou, censurada nos últimos anos pelo regime, procurava um pedido de desculpa público e uma indemnização de 50 mil yuanes (equivalente a cerca de 6571 euros).

No ano passado, a China aprovou uma lei de combate ao assédio. Porém, isto não foi suficiente para convencer a maioria das mulheres que resistem a denunciar este tipo de caso, que raramente chega à justiça.