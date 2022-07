Tribunal decide desligar suporte de vida a menino que fez desafio online

Justiça britânica autorizou hospital a desligar máquina de suporte de vida a Archie Battersbee, que está em coma há mais de três meses depois de ter realizado desafio online. Segundo os médicos, foi diagnosticado com morte cerebral, mas família pode recorrer junto do Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

Archie Battersbee, de 12 anos, foi encontrado inconsciente pela mãe depois de ter amarrado uma ligadura ao próprio pescoço. O que terá começado com um desafio online levou o rapaz ao hospital, onde lhe foram detetados danos cerebrais irreversíveis. Mais de três meses após estar em coma, o Supremo Tribunal da Inglaterra e País de Gales autorizou que os médicos desliguem o suporte de vida, mas os pais do menino negam este caminho.

Conhecido como "Blackout Challenge", o desafio que se tornou viral na internet apela a que os jogadores apertem o pescoço até que fiquem sem oxigénio e, consequentemente, inconscientes. Archie Battersbee decidiu aderir à moda, mas aquela que seria apenas uma brincadeira, acabou num desfecho trágico.

Foi no início de abril que ao entrar no quarto do filho, Hollie Dance se deparou com o menino inanimado e, rapidamente, o encaminhou até às urgências do hospital na região de Essex, onde a família vive. Mas após quase quatro meses de luta pela sobrevivência, o Supremo Tribunal decidiu que os médicos poderiam desligar as máquinas que ainda mantêm Archie vivo.

Segundo a equipa do Royal London Hospital em Whitechapel, no leste de Londres, o menino foi diagnosticado com morte cerebral, mantendo-se apenas vivo devido ao uso de meios artificiais, mas o facto de os país negarem a opção fez com que o caso tivesse de ser entregue à justiça.

Os progenitores do menino pediram que o suporte de vida continuasse ligado até que Archie morra naturalmente, num momento "escolhido por Deus". Mas a mais recente deliberação do juiz, proferida esta segunda-feira, apenas veio confirmar uma decisão que já tinha sido anunciada anteriormente e que é tida pelas autoridades judiciais como inconvertível.

No entanto, o advogado dos pais de Archie, Edward Devereux, explicou que a criança será mantida com suporte de vida até pelo menos às 14h desta quarta-feira (a mesma hora em Portugal Continental). O representante jurídico deixou em cima da mesa a hipótese de os pais solicitarem uma extensão do prazo, acrescentando que estão a ponderar recorrer ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

O presidente da Divisão de Família do Supremo Tribunal da Inglaterra e País de Gales, Andrew McFarlane, considerou, após a decisão ser comunicada, que "a continuação do tratamento de suporte de vida não é mais viável", referindo que Archie está a poucas semanas de morrer no seguimento de uma "deterioração gradual dos órgãos".

A mãe de Archie argumenta que o menino apertou a sua mão mais do que uma vez, porém, de acordo com documentos do tribunal "nenhum membro da equipa médica testemunhou qualquer sinal de vida espontânea durante o período de observação intensiva".

Hollie Dance, contudo, afirma ter evidências de que Archie tentou respirar de forma autónoma e, segundo o advogado da família, pode usar provas de vídeo para recorrer da decisão judicial.

"Enquanto Archie estiver vivo, eu nunca vou desistir dele", esclareceu a mãe do rapaz.