Tribunal russo confirma encerramento de jornal crítico do Kremlin

Um tribunal de Moscovo confirmou, esta terça-feira, a sentença que revogou a licença de um importante jornal independente, que há anos critica o Kremlin, na mais recente demonstração da repressão das autoridades russas contra a oposição.

A decisão do Tribunal da Cidade de Moscovo contra a publicação Novaya Gazeta, que era o jornal independente mais reconhecido da Rússia até à decisão de encerramento por parte das autoridades russas, ocorre dias antes da invasão russa contra a Ucrânia atingir um ano.

O tribunal rejeitou o recurso do Novaya Gazeta contra a decisão de setembro de um tribunal distrital de Moscovo, que aprovou o pedido do regulador dos 'media' da Rússia para revogar a licença deste órgão de comunicação.

O regulador acusou a publicação de não ter apresentado o seu estatuto editorial às autoridades dentro do prazo, alegação que a Novaya Gazeta rejeitou, referindo que o argumento serviu como disfarce para as autoridades amordaçarem uma voz independente.

Dmitry Muratov, editor-chefe desta publicação e vencedor do Prémio Nobel da Paz, denunciou esta decisão, alertando que "serve a um grupo de pessoas que pretende deixar a nação a enfrentar apenas a propaganda".

Pouco dias após o Presidente russo, Vladimir Putin, ter enviado as tropas para o país vizinho, em 24 de fevereiro de 2022, o Parlamento controlado pelo Kremlin aprovou uma legislação que proibia a depreciação dos militares russos ou a disseminação de "informações falsas" sobre a campanha militar do país na Ucrânia.

Como resultado, dezenas de meios de comunicação independentes russos foram banidos, enquanto outros anunciaram a suspensão de qualquer reportagem relacionada à Ucrânia.

No dia 28 de março de 2022, a Novaya Gazeta publicou textos sobre a suspensão do trabalho do jornal.

Apesar dos avisos, parte da equipa editorial do jornal manteve a publicação no estrangeiro durante 2022, depois de lançar um novo projeto, a Novaya Gazeta Europe.

O jornal foi fundado em 1993.

O diretor do Novaya Gazeta, Dimitry Muratov, foi distinguido com o Prémio Nobel da Paz em 2021.