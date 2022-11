Tributar capitalização bolsista das energéticas renderia 65 mil milhões de euros

JN/Agências Hoje às 12:34 Facebook

O Observatório Fiscal da União Europeia (UE), organismo independente sobre fiscalidade comunitária, argumenta que a contribuição extraordinária sobre os lucros inesperados das energéticas poderia incidir sobre o "aumento da capitalização bolsista", permitindo arrecadar 65 mil milhões de euros.

Num estudo hoje divulgado, este organismo composto por académicos propõe "tributar o aumento da capitalização bolsista das empresas que beneficiam de circunstâncias extraordinárias, tais como empresas de energia após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022".

Isto porque "visar o aumento da capitalização bolsista - que é facilmente observável - torna o imposto muito mais difícil de evitar do que os impostos normais sobre o excesso de lucros e permite captar rendas independentemente do local onde as empresas multinacionais armazenam os seus lucros", argumentam os autores do estudo, Manon François, Carlos Oliveira, Bluebery Planterose e Gabriel Zucman.

Aplicando a proposta às empresas energéticas com sede ou com vendas na União Europeia, os especialistas estimam que a tributação dos ganhos com a valorização das empresas energéticas entre janeiro de 2022 e setembro de 2022, a uma taxa de 33%, permitiria gerar cerca de 65 mil milhões de euros em receitas, o equivalente a 0,3% do PIB comunitário.

Esta verba compara com os 25 mil milhões de euros em receitas indicados na proposta da Comissão Europeia.

Para os especialistas, além de permitir mais receitas, a tribulação sobre a capitalização bolsista das energéticas iria evitar a transferência de lucros para paraísos fiscais, por ser mais difícil de manipular, e ainda colocar as empresas comunitárias e não comunitárias em pé de igualdade, visando todas as que atuem no espaço comunitário, de acordo com o estudo.

A posição surge depois de, em meados de setembro, a Comissão Europeia ter proposto uma taxação de 33% sobre os lucros extraordinários das empresas de petróleo, gás, carvão e refinaria, cujas receitas deverão ser cobradas pelos Estados-membros e redirecionadas para os consumidores de energia, para aliviar preços.

Portugal já garantiu apoiar esta proposta da Comissão Europeia (sobre os chamados 'windfall profits') e, em meados de outubro, o ministro das Finanças, Fernando Medina, avançou que a taxa sobre lucros extraordinários de setores ligados à energia será alvo de uma proposta de lei própria, para entrar em vigor ainda este ano.

Contas da Comissão Europeia revelam que esta medida poderia resultar num total de 25 mil milhões de euros para os Estados-membros.

De acordo com a proposta da Comissão Europeia, a ideia é introduzir uma taxa aplicável para o cálculo da contribuição temporária de solidariedade, de pelo menos 33%, que será aplicável para além dos impostos e imposições normais aplicáveis de acordo com a legislação nacional de um Estado-membro.

Em concreto, esta contribuição temporária de solidariedade deve funcionar como uma medida de redistribuição para assegurar que as empresas que obtiveram lucros excedentários em consequência das circunstâncias inesperadas contribuam para enfrentar a crise energética no mercado interno, segundo o executivo comunitário.

Para calcular quais as receitas extraordinárias a taxar serão tidos em conta lucros tributáveis das empresas da UE nos setores do petróleo, gás, carvão e refinaria para o ano fiscal com início em ou após 01 de janeiro de 2022, sendo considerados como excedentários os que fiquem acima de um aumento de 20% em comparação com a média dos últimos três exercícios fiscais.

As tensões geopolíticas devido à guerra na Ucrânia têm afetado o mercado energético europeu, desde logo porque a UE depende dos combustíveis fósseis russos, como o gás.

Gerido pela Escola de Economia de Paris, o Observatório Fiscal da UE é um consórcio de académicos.