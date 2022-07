Trigo e gás permanecem no impasse

Estados Unidos sugerem "plano b" para desbloquear cereais. Rússia culpa Ocidente pela insegurança alimentar. "Corte drástico" através do gasoduto Nord Stream.

Algures no Cairo, onde iniciou uma ronda pelos países africanos que mais se queixam da insegurança alimentar provocada pela guerra na Ucrânia, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, garantiu que já foi levantado o bloqueio aos portos ucranianos do Mar Negro e insistiu que a culpa da crise dos cereais é da Ucrânia e do Ocidente. Kiev diz que não é por causa dos recentes ataques a Odessa que o trigo será retido e os Estados Unidos entram em cena e até anunciam um "plano b" para a redistribuição, terrestre, fluvial e, sobretudo, ferroviária. Problema: a bitola dos caminhos-de-ferro não acode à emergência planetária.

Samatha Power, administradora da Agência Internacional para o Desenvolvimento dos Estados Unidos (USAID), disse à cadeia de televisão CNN, que "o plano B" para desalfandegar 25 milhões de toneladas de cereais armazenadas nos portos ucranianos envolve "o ajustamento dos sistemas ferroviários para que possam ser compatíveis com os da Europa e assim permitir exportações mais rápidas".