Tripulação russa e norte-americana partiu para o espaço

Um foguetão Soyouz descolou, esta quarta-feira, rumo à Estação Espacial Internacional a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, com um norte-americano e dois russos a bordo, em plena tensão ligada à ofensiva na Ucrânia.

"A estabilidade é boa (...), a equipa sente-se bem", declarou um comentador da NASA após a descolagem, transmitida em direto simultaneamente nos sites das agências espaciais norte-americana e russa.

O foguetão russo descolou à hora prevista (12.54 horas em Portugal continental), das estepes do Cazaquistão, desaparecendo sobre um rasto de fogo num céu nublado, segundo as imagens.

Esta missão do americano Frank Rubio, da NASA, e dos russos Sergueï Prokopiev e Dmitri Peteline, da agência espacial russa Roscosmos, é um raro exemplo de cooperação entre Moscovo e Washington, quando as suas relações estão ao nível mais baixo.

Rubio é o primeiro astronauta norte-americano a deslocar-se à ISS num foguetão russo desde o início da intervenção militar russa na Ucrânia, lançada a 24 de fevereiro.

A equipa deve passar seis meses a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI), onde encontrará os cosmonautas russos Oleg Artemiev, Denis Matveïev e Sergueï Korsakov, os astronautas norte-americanos Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins, assim como a astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

Trata-se do primeiro voo de Frank Rubio e de Dmitri Peteline, e do segundo para Sergueï Prokopiev.