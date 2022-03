Tropas russas matam 10 pessoas na fila do pão em Chernihiv

JN Hoje às 15:28 Facebook

Pelo menos dez pessoas morreram, esta quarta-feira, na cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, quando tropas russas dispararam sobre civis que se encontravam na fila para comprar pão, indicaram as autoridades ucranianas.

"Em Chernihiv, as tropas russas dispararam sobre as pessoas que faziam fila para comprar pão: pelo menos dez mortos", escreveu o Serviço Estatal de Comunicações Especiais e Proteção da Informação da Ucrânia no Twitter, sobre um acontecimento de que não há informação pormenorizada por parte do Governo ucraniano.

Um correspondente da televisão estatal ucraniana Suspilne que disse ter sido testemunha do ataque também noticiou o tiroteio e confirmou o número de vítimas mortais, indicou a agência de notícias Interfax-Ukraine. Por seu lado, a agência ucraniana Ukrinform precisou que o ataque ocorreu pelas 10 horas locais.

"Hoje, as forças russas dispararam e mataram dez pessoas que faziam fila para comprar pão em Chernihiv. Estes terríveis ataques têm de cessar. Estamos a considerar todas as opções disponíveis para garantir a prestação de contas por qualquer crime atroz na Ucrânia", reagiu a embaixada dos Estados Unidos, no Twitter.