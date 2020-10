Trump anuncia normalização das relações entre Sudão e Israel

JN/Agências Hoje às 18:54 Facebook

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira a normalização das relações entre Israel e o Sudão, garantindo que estes dois países fizeram as pazes.

O anúncio foi feito após um telefonema, feito a partir da Sala Oval da Casa Branca e a que os jornalistas puderam assistir, entre Trump e os líderes israelita e sudanês.

"O Presidente disse que Sudão e Israel concordaram em normalizar as suas relações, num novo passo importante para a paz no Médio Oriente", disse um porta-voz do Governo norte-americano, acrescentando que Trump garantiu que "muitos, muitos outros" acordos estavam em preparação.

O anúncio desta sexta-feira ocorre após a recente normalização das relações de Israel com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein.

"Estamos a expandir o círculo de paz muito rapidamente graças à sua liderança", disse o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, dirigindo-se a Trump, durante o telefonema.

Esta semana, o Governo norte-americano anunciara a intenção de Donald Trump de remover o Sudão da lista de países que apoiam o terrorismo, permitindo que volte a poder recorrer a empréstimos internacionais.

Esse mesmo anúncio foi esta sexta-feira feito ao Congresso dos EUA, dizendo que o Sudão cumpriu o compromisso de pagar uma indemnização de cerca de 300 milhões de euros, para as vítimas de ataques terroristas contra embaixadas norte-americanas em África, em 1998.

Os ataques foram realizados pela rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden, quando este vivia no Sudão, a coberto do Governo local.

O primeiro-ministro sudanês, ​​​​​​​Abdallah Hamdok, agradeceu a Donald Trump durante o telefonema, saudando o grande impacto que a medida de retirar o país da lista negra teria sobre a economia sudanesa.