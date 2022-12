Trump apresentou ação no tribunal contra o conselho do Prémio Pulitzer por difamação

JN/Agências Ontem às 23:02 Facebook

O ex-presidente norte-americano Donald Trump processou, esta quarta-feira, o conselho do Prémio Pulitzer por difamação, depois de este se recusar a anular os prémios de jornalismo de 2018 atribuídos a investigações à conspiração russa.

As investigações foram publicadas no "The New York Times" e no "The Washington Post".

Trump, que tinha anunciado a queixa durante um comício no Texas, em outubro passado, apresentou hoje a ação num tribunal do condado de Okeechobee na Florida, informou o The Hill.

O empresário exigiu no ano passado a anulação do prémio, argumentando que os artigos publicados por esses meios de comunicação se baseavam em "informações falsas sobre ligações inexistentes entre o Kremlin e a campanha" nas eleições de 2016, e aludiu a uma acusação por deturpação de informações tratadas pelo FBI.

Finalmente, os Pulitzers decidiram no passado mês de julho manter o prémio National Reporting aos dois meios de comunicação após a realização de duas críticas independentes, nas quais concluíram que as histórias vencedoras não foram "desacreditadas" pelos eventos que se seguiram ao prémio.

Trump, através dos seus advogados, considerou essa mensagem prejudicial à sua reputação e argumentou que teria sido "impossível a uma revisão objetiva, completa e independente chegar a essa conclusão", dados os "factos que eram conhecidos" na altura em que foram alegadamente apresentados.