Trump assina plano de oito mil milhões de euros para combater coronavírus

JN/Agências Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente dos EUA assinou esta sexta-feira um plano de cerca de oito mil milhões de euros para ajudar a combater o surto de Covid-19, que já matou mais de uma dúzia de pessoas nos EUA e infetou mais de 200.

Donald Trump disse esta sexta-feira estar convencido de que os mercados financeiros estão a cair devido à epidemia do novo coronavírus e pediu ao banco central norte-americano, a Reserva Federal, para descer novamente as taxas de juro, como complemento ao pacote de medidas que assinou esta sexta-feira.

O plano já tinha sido aprovado pelo Senado, na quinta-feira, numa tentativa de tranquilizar a população e acelerar a resposta do Governo ao surto, perante a propagação do vírus, que ameaça a vida quotidiana das pessoas.

Este pacote de medidas triplica as expectativas de gastos que tinham sido feitas pela Casa Branca, há 10 dias, quando Trump prometeu um investimento de cerca de dois mil milhões de euros, numa proposta que foi prontamente rejeitada pelo Congresso.

"Em situações como esta, acredito que nenhuma despesa deve ser poupada, para proteger o povo americano", disse esta sexta-feira o presidente do Comité de Apropriações, Richard Shelby.

O plano tem a aprovação dos dois partidos e visa acautelar as respostas dadas pelos serviços de emergência médica e pelos hospitais, perante o cenário de uma epidemia de grandes dimensões.

"O povo americano quer liderança e quer estar seguro de que o seu Governo está preparado para proteger a sua saúde", disse o senador Democrata Patrick Leahy, referindo-se às medidas que estão a ser tomadas.

Donald Trump não esconde a preocupação com o efeito do coronavírus nos mercados financeiros e disse esperar que as medidas agora assumidas pelo seu Governo possam acalmar os receios dos investidores.

"Acho que os mercados vão recuperar", disse o Presidente, perante os jornalistas, na Casa Branca, saudando os números do desemprego que são classificou de "incríveis".

Ainda assim, Trump disse que gostaria que a Reserva Federal diminuísse as taxas de juro, depois de já o ter feito, em 0,5 pontos percentuais, na terça-feira.

"O Fed (Reserva Federal) deve diminuir as suas taxas para estimular a economia", disse Trump, mostrando otimismo sobre a evolução da crise de saúde pública provocado pelo coronavírus.