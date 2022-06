Trump classifica de "fraude total" investigação do ataque ao Capitólio

JN/Agências Ontem às 22:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-presidente norte-americano Donald Trump classificou hoje como "esquerdistas radicais" os membros da comissão parlamentar que investiga o ataque ao Capitólio, considerando "uma fraude total" a conclusão sobre o ocorrido em 06 de janeiro de 2021.

A referida comissão determinou na quinta-feira que Trump pressionou no dia do ataque o seu vice-presidente, Mike Pence, a bloquear a ratificação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições de 2020, sabendo que o seu plano era "ilegal".

"Cada um dos membros são esquerdistas radicais que nos odeiam. (...) Eles estão a tecer uma narrativa falsa e uma tentativa arrepiante de processar os seus oponentes políticos", disse o ex-presidente republicano durante um comício em Nashville, no Tennessee.

Trump acredita que a investigação do comité se baseia em vídeos "manipulados" e declarações "retiradas do contexto", cujo objetivo é prejudicar a imagem dos republicanos antes das eleições de meio de mandato em novembro.

"Tudo o que dizem é uma mentira completa e uma fraude total", insistiu.

Nos vídeos projetados na audiência, surgem várias testemunhas questionadas no passado pelo comité, incluindo a filha de Trump e ex-assessora, Ivanka Trump, que testemunhou que o então Presidente ligou para Pence, que deveria presidir a sessão do Congresso para ratificar a vitória de Biden, para pressioná-lo.

Trump, que hoje repetiu a sua falsa acusação de que houve fraude eleitoral em 2020, assegurou que não pediu a Pence para "decidir" o resultado da eleição, mas sim para enviar os resultados aos Congressos estaduais para análise.

PUB

"Mike Pence teve a oportunidade de ser grande. Ele teve a oportunidade de fazer algo histórico. Mas como (o procurador) Will Barr e outras pessoas fracas, ele não teve coragem de agir", afirmou Trump.

Naquele 6 de janeiro, uma multidão de apoiantes de Trump invadiu o Congresso para interromper a sessão, ataque no qual cinco pessoas foram mortas e cerca de 140 agentes foram agredidos.

Pouco antes, Trump havia feito um discurso inflamado perto da Casa Branca, onde encorajou os seus apoiantes a marchar em direção ao Capitólio, lançando acusações infundadas de que os democratas cometeram fraude eleitoral naquela votação.