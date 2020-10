Trump com febre e dificuldades respiratórias deixa mensagem: "Estou bem, acho eu"

JN/Agências Hoje às 10:08 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que testou positivo para a covid-19, está com febre, tosse e dificuldades respiratórias, mas escreveu no Twitter que acha que "está bem".

"Estou bem, acho eu! Obrigado a todos. AMOR!!!", escreveu Donald Trump no Twitter. Segundo o jornal "The New York Times", o presidente norte-americano tem febre e tosse e deverá ficar no hospital vários dias como prevenção.

Donald Trump está a ser tratado com o medicamento remdesivir, um antiviral intravenoso de largo espectro que também é usado em Portugal no tratamento da covid-19. A Casa Branca anunciou também que o presidente vai ficar no hospital nos "próximos dias". Segundo a CNN, Trump está muito cansado e apresenta dificuldades respiratórias, um dos sintomas mais comuns da doença.

Numa mensagem de vídeo divulgada horas antes na sua conta naquela rede social, Trump disse: "Acho que estou muito bem, mas vamos tentar garantir que as coisas corram bem".

No vídeo, Trump agradeceu "a todos pelo apoio incrível" e acrescentou que Melania, sua mulher, também testada positiva para a covid-19, estava "muito bem".

Entretanto, mais uma pessoa próxima de Donald Trump testou positivo para a covid-19. O gestor da campanha às presidenciais de Trump, Bill Stepien, confirmou à CNN este sábado que está infetado e irá trabalhar a partir de casa.

À saída da Casa Branca, Trump, que usava máscara, cumprimentou os jornalistas nos jardins da Casa Branca, mas não disse nada antes de embarcar no helicóptero presidencial "Marine One", que descolou pouco depois.

Antes, a Casa Branca tinha anunciado que Donald Trump iria ser hospitalizado em Walter Reed durante "alguns dias", por precaução, depois de ter sido diagnosticado com covid-19.

De acordo com a mesma fonte, Donald Trump ficará na suíte presidencial do hospital, que está equipada para permitir que o Presidente mantenha as suas funções oficiais.

O médico da Casa Branca, Sean Conley, indicou que Donald Trump está a ser tratado com anticorpos sintéticos, um tratamento experimental considerado promissor, permanecendo "cansado, mas com "bom moral".

Os especialistas estão a examinar o Presidente norte-americano e farão recomendações para "os próximos passos", adiantou então o médico, acrescentando que Melania Trump, também infetada, apresentava "uma tosse ligeira e dor de cabeça".

Na última madrugada, Donald Trump escreveu na sua página pessoal da rede social Twitter que, tal como a primeira-dama, Melania, tinha testado positivo com covid-19 e que iria ficar em quarentena, num anúncio que deixou o país em alerta e está a multiplicar reações em todo o mundo.

As ações de campanha programadas de Donald Trump vão ser mantidas de forma virtual ou adiadas, anunciou hoje a equipa de campanha do candidato republicano quando faltam 32 dias para a eleição presidencial.